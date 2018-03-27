Власти встретились с испанскими разработчиками пермского зоопарка

В Перми городские и краевые власти встретились с экспертами испанской компании Amusement logic, которые 12 лет назад разработали первый проект нового пермского зоопарка, передает корреспондент Накануне.RU.

Cтороны обсудили, как сделать проект уникальным и более привлекательным для его будущих гостей. В частности, говорили о концепции формирования биопарка, которая позволит гостям погрузиться в жизнь животных. В новом зверинце будет работать технология дополненной реальности и мультимедиа технологии – подобных зоопарков только три в Европе.

В краевом минстрое полагают, что такой масштабный проект — большая ответственность для региональных властей. Подобного зоопарка, рассчитанного на такие значительные перепады температур, в мире еще нет – есть аналоги, но они работают при теплой европейской погоде. На стройплощадке сейчас завершают первый этап первой очереди. Вся она будет готова к концу лета и будет состоять из композиций "Обитатели гор", "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Страна обезьян и тропический рай", "Африканская саванна", административные и ветеринарные здания.

После начнется тематизация зоопарка, создание естественного ландшафта, типичного для среды обитания животных. Далее — закупка животных, их переезд из старого зоопарка. Потом – карантин и адаптация зверей на новом месте. Зоопарк площадью 25 га сможет принимать 500 тыс. человек в год. Одновременно в нем смогут находиться более 1 тыс. посетителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.