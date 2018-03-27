Власти встретились с испанскими разработчиками пермского зоопарка

в этот день
27.03.18
14:51
В Екб.16:51
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью в пожаре в "Зимней вишне"
В Перми производителя артиллерийских систем признали банкротом
Какое из Генконсульств США в РФ закрыть - решат опросом
Главное
Путин объявил траур 28 марта в связи с пожаром в Кемерово

Тема дня
Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 20
Аналитика
Вся аналитика

"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 46

Власти встретились с испанскими разработчиками пермского зоопарка
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Зоопарк концепция международное обсуждение (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В Перми городские и краевые власти встретились с экспертами испанской компании Amusement logic, которые 12 лет назад разработали первый проект нового пермского зоопарка, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Cтороны обсудили, как сделать проект уникальным и более привлекательным для его будущих гостей. В частности, говорили о концепции формирования биопарка, которая позволит гостям погрузиться в жизнь животных. В новом зверинце будет работать технология дополненной реальности и мультимедиа технологии – подобных зоопарков только три в Европе.

В краевом минстрое полагают, что такой масштабный проект — большая ответственность для региональных властей. Подобного зоопарка, рассчитанного на такие значительные перепады температур, в мире еще нет – есть аналоги, но они работают при теплой европейской погоде. На стройплощадке сейчас завершают первый этап первой очереди. Вся она будет готова к концу лета и будет состоять из композиций "Обитатели гор", "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Страна обезьян и тропический рай", "Африканская саванна", административные и ветеринарные здания.

Зоопарк концепция международное обсуждение(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

После начнется тематизация зоопарка, создание естественного ландшафта, типичного для среды обитания животных. Далее — закупка животных, их переезд из старого зоопарка. Потом – карантин и адаптация зверей на новом месте. Зоопарк площадью 25 га сможет принимать 500 тыс. человек в год. Одновременно в нем смогут находиться более 1 тыс. посетителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Зоопарк концепция международное обсуждение(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Зоопарк концепция международное обсуждение(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Другие новости по темам: зоопарк, Пермь, Amusement logic
27.03.2018 14:12 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:12 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.03.2018 15:53 Мск
Отставание от графиков строительства пермского зоопарка ликвидируют к концу лета

Ранее 12.02.2018 09:44 Мск
Строители пермского зоопарка на две недели сократили отставание от графика

Ранее 21.12.2017 13:13 Мск
Строители пермского зоопарка отстают от графика на 100 дней

Ранее 14.12.2017 16:21 Мск
Энергетики "Пермэнерго" построили электросетевую инфраструктуру для будущего зоопарка в Перми

Ранее 12.12.2017 16:34 Мск
Отставание стройки пермского зоопарка от графика сократилось на 10 дней

Ранее 29.11.2017 08:20 Мск
В Перми ищут подрядчика для второго этапа строительства зоопарка

Ранее 13.11.2017 13:24 Мск
Пермь в 2018 году потратит 106 миллионов на переезд зоопарка

Ранее 07.11.2017 16:30 Мск
Губернатор Пермского края: отставание от сроков строительства зоопарка в Перми увеличилось

Ранее 12.10.2017 16:30 Мск
Строителя Пермского зоопарка повторно оштрафовали на 10 миллионов рублей за срыв сроков строительства

Ранее 28.09.2017 11:01 Мск
Прокуратура возбудила дело из-за задержки зарплат строителям пермского зоопарка

Ранее 02.09.2017 14:03 Мск
Пермские чиновники собрались на экстренное совещание после того, как строители зоопарка устроили забастовку и перекрыли улицу

Ранее 01.09.2017 14:59 Мск
Строители пермского зоопарка устроили забастовку и перекрыли улицу

Ранее 29.08.2017 11:34 Мск
Строители зоопарка в Перми сообщили о задержках зарплаты

Ранее 04.08.2017 12:42 Мск
Строительство зоопарка в Перми идет с большим отставанием от графика

Ранее 24.04.2017 16:09 Мск
Администрация Перми разрешила строить зоопарк








Добавить комментарий:

Власти встретились с испанскими разработчиками пермского зоопарка
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+