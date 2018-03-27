"Система неэффективна": автор закона об отмене ЕГЭ предложил широкое обсуждение

За 25 лет эксперимент по введению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) так и не доказал свою эффективность, поэтому его нужно отменить, уверен соавтор поправок в закон об образовании, депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. На сегодняшней пресс-конференции он рассказал о недостатках существующей формы проверки знаний и предложил разработать альтернативу. Свои аргументы в защиту ЕГЭ привели первый заместитель председателя комиссии по науке и образованию Общественной палаты РФ, председатель координационного совета ассоциации учителей литературы Людмила Дудова и эксперт рабочей группы ОНФ "Образование и культура Татьяна Половкова, передает корреспондент Накануне.RU.

16 марта группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму проект поправок в закон об образовании, отменяющий ЕГЭ. Единый государственный экзамен они предложили заменить государственными экзаменами, "которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования". Хотя, судя по пояснительной записке, необходимости проводить какие-либо экзамены для выпускников в ЛДПР не видят.

"Количество абитуриентов в настоящее время меньше, чем мест в вузах. Российские вузы способны принять всех желающих и для этого нет необходимости проводить ЕГЭ", - говорится в сопроводительных документах.

Пойти на отмену ЕГЭ депутатов сподвигли избиратели, пояснил Борис Чернышов.

"Эта система вызывает много стресса, неэффективна с экономической точки зрения, ведь, чтобы на хорошем уровне подготовиться к ЕГЭ, нужны хорошие репетиторы. Многие школы не имеют возможности подготовить к сдаче ЕГЭ на хорошем уровне. Вместо того, чтобы изучать всю программу, учеников ориентируют на сдачу 3-4 предметов ЕГЭ", - рассказал депутат.

ЕГЭ не выполняет своей роли универсального экзамена еще и потому, что некоторые вузы вводят собственные вступительные экзамены и олимпиады, заметил Чернышов.

"Мы готовы рассмотреть поправки и внести необходимые и нужные изменения, которые будут считаться правильными и приниматься всем обществом в качестве новых правил игры на площадке итоговой аттестации", - заявил соавтор инициативы.

Любой экзамен вне зависимости от формы проведения - это стресс для ребенка, возразила первый заместитель председателя комиссии по науке и образованию Общественной палаты РФ, председатель координационного совета ассоциации учителей литературы Людмила Дудова. Она напомнила о социальном и антикоррупционном эффекте ЕГЭ.

"Дети в любом уголке нашей страны имеет возможность получить баллы, позволяющие им без затрат поступить в вузы любой точки России", - сказала она.

При этом эксперт не отрицает необходимости совершенствовать ЕГЭ, иное дело, что за 20 лет альтернативы не появилось.

С каждым годом ученики и их родители все реже обращаются в Общероссийский народный фронт (ОНФ) с жалобами на ЕГЭ, при этом 32% школьников рассказывают о нехватке знаний для поступления в вузы и обретения востребованной профессии, добавила эксперт рабочей группы ОНФ "Образование и Культура", директор фонда "Национальные ресурсы образования" Татьяна Половкова.

"Если у нас традиционные экзамены или ЕГЭ выявляют, что уровень знаний у ребят недостаточный, то нужно что-то делать с тем, как мы преподаем. У нас есть рубрика для школьников "задай вопрос президенту" и только 10% детей обратились с вопросом по ЕГЭ. Детей волнуют два момента - как часто будет меняться процедура ЕГЭ (они боятся введения новых экзаменов) и то, что ЕГЭ - это единственная попытка состояться в жизни. Я считаю правильной инициативу ОП РФ, которая обсуждается у нас на площадках ОНФ, - разрешить неоднократную сдачу ЕГЭ", - сказала она.

По словам представителя ОНФ, Министерство образования и науки и Рособрнадзор работает в этом направлении, и изменения ожидаются к 2030 г.

С момента введения ЕГЭ система заметно изменилась, и теперь школьник может пересдать предмет в случае неудовлетворительной оценки. Людмила Дудова считает, что надо предусмотреть пересдачу и для тех детей, которых не устроит результат.

"За 20 лет ни ЛДПР, ни другие партии не предложили альтернативную систему. В этом году мы даже продлевали срок приема звонков на общественные линии: их было немного. Претензии были, но они были связаны не столько с экзаменами, сколько с расхождениями по некоторым понятиям", - заметила эксперт ОП РФ.

Судя по словам депутата, внятной альтернативы у ЛДПР нет и сейчас, но фракция стремится начать обсуждать варианты ухода от ЕГЭ.

"В первом чтении мы предлагаем поддержать факт альтернативы в целом. Во втором и третьем чтении предлагаем обсудить все. Может, мы найдем человека, который предложит, как с помощью новой технологии убрать человеческий фактор из проверки результатов. Есть разные подходы, мы готовы к широчайшему обсуждению, мы готовы реализовать любой проект, который будет направлен на совершенствование в целом. Вместо того, чтобы дать критерии эффективности всей системы образования, мы пытаемся сделать это политической дубинкой, чтобы шарахать неугодных нам товарищей", - заявил депутат, пояснив, что деятельность губернаторов раньше оценивали по результатам ЕГЭ в регионе.

"Теперь никто не оценивает так!" - заметила Людмила Дудова.

Для поступления в вузы требуются не только баллы ЕГЭ: школьник может перестраховаться, хорошо написав итоговое сочинение в декабре участвуя в олимпиадах.

"Речь идет о том, чтобы расширить перечень достижений детей и включить туда достижения в спорте, науке. Давным-давно ЕГЭ не является единственным инструментом поступления в вузы", - напомнила эксперт ОП РФ.

Такую вариативность раскритиковал соавтор законопроекта.

"Я считаю, что мы должны договориться: либо у нас есть что-то одного универсальное - ЕГЭ, которое включает победы в олимпиадах, конкурс портфолио, либо мы должны оставить один ЕГЭ и отказаться от всего остального, потому что люди не понимают. Надо решить, давать возможность всем вузам проводить внутренние испытания, либо не давать их никому. За 25 лет мы не дали возможность поверить человеку, что все честно и все хорошо", - высказался Чернышов.

При этом депутат не верит, что законопроект будет принят, даже если инициативу поддержат все оппозиционные фракции Госдумы. До этого все подобные инициативы не находили развития.

Отмена ЕГЭ вызовет неоднозначную реакцию у россиян, уверена Татьяна Половкова.

"Согласно нашим опросам, 38% родителей оценивают ЕГЭ положительно, они отмечают, что все стало прозрачнее, у детей появилась возможность поступать в вузы. Если мы сейчас отменим его, реакция будет более неоднозначной, чем пять лет назад. Сейчас альтернативы у нас нет, имеет смысл обсуждать трансформацию ЕГЭ, а не отмену", - сказала эксперт ОНФ.