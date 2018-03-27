В Кургане в Детском парке пройдет "Час тишины" в память о погибших детях в кемеровском пожаре

В Кургане 28 марта в 18.00 в Детском парке возле скульптуры "Дети" пройдет массовая акция под названием "Час тишины", передает корреспондент Накануне.RU.

Участники мероприятия почтят память жертв страшного пожара в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня".

Инициатива принадлежит группе курганцев, а также курганскому "Дому молодежи". Мероприятие согласовано городскими властями и пройдет при их поддержке, на месте будут дежурить наряды полиции и ГИБДД.

Как отмечают организаторы, на "Час тишины" придут не менее 1 тыс. человек - информация еще утром появилась в пабликах в социальных сетях.

"Это не политическая акция, здесь не будет никаких лозунгов и пламенных речей, никто не будет выступать. Мы призываем горожан и гостей города прийти и почтить память погибших. С собой можно принести игрушки, цветы, свечи и воздушные шары. Шары по общей команде будут отпущены в небо в конце мероприятия. Берите с собой знакомых и друзей, приходите всей семьей. Это общероссийское горе, нужно почтить память погибших", - сообщили Накануне.RU организаторы.