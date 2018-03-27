СКР настаивает на аресте фигурантов дела о пожаре в Кемерово

Следственный комитет России ходатайствует об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом Накануне.RU сообщили в СКР.

Как отметили в ведомстве, в самое ближайшее время фигуранты будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании для них меры пресечения.

Напомним, на данный момент по делу задержаны пять человек, в том числе сотрудник ЧОПа, который, как сообщалось, при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения. Ранее были допрошены технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России в связи с трагедией в Кемерово.