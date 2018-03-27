Лавров пообещал ответить на "хамство" стран Запада

Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов рядом западных стран. Россия ответит на эти действия, отметил министр.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", – сказал Лавров.

Он заявил также, что ситуация, развернувшаяся вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, показала, что "мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе", передает РИА Новости.

О высылке российских дипломатов из-за якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля объявили около 15 стран ЕС.

Напомним, после того, как стало известно о намерении выслать 60 российских дипломатов, посольство РФ в США устроило в своем твиттере опрос, предложив в нем пользователям выбрать одно из американских Генконсульств в России, которое следовало бы закрыть в качестве ответной меры.