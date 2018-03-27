Украинцев готовят к латинице. Климкин предложил им подумать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам подумать на тему введения в стране латиницы. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роль Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников – журналисты, писатели, бывшие политики... Я абсолютно убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться лишь после освобождения Украины от постсоветскости", - заявил Климкин.

По его словам, историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей и латиницу. Климкин предложил украинцам подумать на эту тему и писать ему комментарии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил перевести казахский алфавит на латиницу.