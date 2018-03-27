"Шлюмберже" оштрафована в Тюмени за сброс в реку сточных вод

Следователи рассмотрели обращение жительницы деревни Елань и оштрафовали "Технологическую компанию Шлюмберже" за сброс в реку Ушаковка сточных вод, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокурорская проверка показала, что организация в Тюменском районе эксплуатирует сооружения Сибирского учебного центра. Сточные воды из него попадают в итоге в реку. Компания не использует гарантированные методы дезинвазии, сточные воды на очистных сооружениях учебного центра не исследуются на паразитологические показатели.

Некачественная очистка вод может привести к заражению описторхозом рыб, от которых могут заразиться люди. В ходе проверки следователи нашли нарушения при обращении с отходами четвертого класса опасности. Организация и заместитель ее гендиректора попали под "административки". Предприятие оштрафовано на 110 тыс. руб., его работник – на 11 тыс. руб.

Только после этого компания устранила нарушения. Кроме того, подан в суд иск. В нем она просит обязать "Шлюмберже" исследовать сточные воды по паразитологическим показателям, исключить сброс в напорный коллектор сточных жидкостей без проведения ее непрерывной дезинвазии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.