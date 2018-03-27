Силуанов рассказал, на сколько вырастут пенсии после перехода к ИПК

Запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии на 10-20 процентных пунктов от зарплаты, заявил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Министерства финансов.

Министр отметил, что через финансовую систему возможно сформировать инвестиционный ресурс для повышения темпов роста экономики. "За счёт ИПК размер пенсии может быть увеличен на 10-20 процентных пунктов от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, переход на ИПК, который должен был заменить накопительную часть пенсии, планировался уже с 2018 г. ИПК предполагает добровольное отчисление части зарплаты в НПФ. Однако проект еще проходит согласования в Правительстве.