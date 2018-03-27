В Челябинске уволили директора школы каратэ "Конас" Олега Строгонова.

Как сообщил руководитель исполкома регионального ОНФ Денис Рыжий, накануне начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин.

Строгонов является одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнится 30 лет.

В настоящий момент Строгонов находится в больнице, как отметил Рыжий, это его подкосило.

Как рассказали представители спортшколы, нового директора коллективу представят 29 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

В ОНФ считают, что такие решения ставят под угрозу развитие детского спорта. Общественники намерены обратиться к главе Челябинска Евгению Тефтелеву с просьбой объяснить причины увольнения Строгонова, а также направить обращение губернатору Борису Дубровскому с просьбой взять ситуацию на контроль.

Стоит отметить, что увольнение Строгонова связывают с прошлогодним конфликтом в областной федерации каратэ.