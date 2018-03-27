В Свердловской области отменят праздничные мероприятия в связи с трауром по жертвам трагедии в Кемерово

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил отменить праздничные мероприятия в регионе в день траура по погибшим при пожаре в Кемерово, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

В связи с объявленным общероссийским днем траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово губернатор дал распоряжения об отмене в регионе всех официальных развлекательных и праздничных мероприятий.

Отметим, что в мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уже объявил траур по погибшим в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта в России днем траура. В соответствии с ним в стране будут отменены все развлекательные мероприятия и шоу, в том числе на телевидении и радио, повсеместно приспустят государственные флаги.

Пожар в здании торгового центра в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, более 40 детей. Сегодня президент приехал на место трагедии.