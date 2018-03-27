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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
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общество  |  комментариев: 20
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
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"Мы живем от трагедии к трагедии". Свердловские депутаты считают, что проверки безопасности не дадут результата
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Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар (2018) | Фото: ТАСС

Свердловские депутаты высказались по поводу организации проверок по противопожарной безопасности. По их мнению, такие мероприятия проводятся "от случая к случаю" и безопасность никому не гарантирована.
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25 марта в Кемерово случился пожар, в котором погибло много людей, в основном – дети. В связи с трагедией в кинотеатре "Зимняя вишня" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить работу систем безопасности в целях профилактики ЧС в местах массового пребывания людей.

"В нашей системе есть что менять. Самолет рухнет – начнут самолеты проверять, взорвут вокзал – начнут вокзалы проверять. Всё уляжется и всё забудется. Это совсем не системная история. Власти же должны показать, что они что-то делают в связи с трагедией, но это никогда не дает системного результата", – поделился с Накануне.RU депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев.

Депутат Екатеринбургской городской думы Олег Хабибуллин раскритиковал МЧС за несистемную работу.

"Эти проверки помогут обезопасить жителей города, но они должны быть регулярными, все недоработки должны быть устранены именно сейчас, пока не случилась очередная трагедия. Нет методичной работы. Сколько можно терпеть? Нужно менять людей, принципы работы, хоть что-то", – высказался депутат.

Также он придал очень важное значение проблеме коррупции. По его мнению, такие ситуации, как в Кемерово, неизбежны, "пока все не перестанут брать взятки".

"На стадии проектирования, с целью экономии средств инвестора, эксперты часто не заморачиваются на вопрос заложенных в проекте противопожарных мероприятий. Всё строится по корявым проектам и принимается. Нужно решить вопрос коррумпированности, тогда не будет никаких "Зимних вишен", – отметил Олег Хабибуллин.

Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар(2018)|Фото: МЧС России

Другой депутат гордумы Эдуард Мансуров сообщил Накануне.RU, что побывал сегодня на Площади труда, где жители города собрались почтить память жертв запертого кинотеатра.

"Никто не гарантирует нам безопасность. Хорошо, что проверки хотя бы сейчас проводят, но очень жаль, что они носят не системный характер, только от случая к случаю", – рассказал депутат.

Жители Екатеринбурга распространяют запись в соцсетях о бойкоте торговых центров. Этой акцией инициаторы хотят напомнить владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни.

Другие новости по темам: Александр Ивачев, Эдуард Мансуров, Олег Хабибуллин, Кемерово, пожар, проверка безопасности
27.03.2018 13:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:59 Екб


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"Мы живем от трагедии к трагедии". Свердловские депутаты считают, что проверки безопасности не дадут результата
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