Организаторы решили не отменять концерт Лолиты в Тюмени в день национального траура

В Тюмени концерт Лолиты состоится, несмотря на объявленный день национального траура, однако начнется он с минуты молчания.

Официальные представители артистки узнали об объявленном общенациональном трауре от корреспондента Накануне.RU и пока оказались не готовы комментировать возможный перенос и отмену концерта.

"Мы уже в Тюмени и пока ничего не можем сказать, скорее всего, какая-то ясность будет завтра", - пояснил собеседник.

В свою очередь, непосредственные организаторы концерта уточнили, что мероприятие, запланированное на 28 марта, состоится и начнется с минуты молчания.

Как сообщало Накануне.RU, Лолита выступала 26 марта в Перми, шоу тоже началось с минуты молчания в память о погибших в Кемерово, артистка пообещала отдать гонорар в адрес пострадавших.

27 марта стало известно, что Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки человек.