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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
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Польша намерена построить забор на границе с Украиной и Беларусью
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таможня, пост, граница, (2014) | Фото: ЮТУ

Польские власти намерены в сентябре начать строительство ограждения на границе с Украиной и Беларусью, чтобы остановить миграцию кабанов, которые распространяют вирус африканской чумы свиней. Как передает "Польское радио", об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель.

"На заседании постоянного комитета (Совета министров) будет рассмотрена резолюция о программе строительства ограждения. Прорабатывается закон. Мы предполагаем, что в сентябре должно начаться строительство", - сказал министр.

По его словам, это будет забор из сетки высотой до двух метров, закрепленный на глубине около полуметра. Ограждение построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью. Прежде всего забор будут устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о борьбе с африканской чумой свиней.

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27.03.2018 13:33 Мск | Евгений Чернышёв
15:33 Екб


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Польша намерена построить забор на границе с Украиной и Беларусью
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