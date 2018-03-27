Польша намерена построить забор на границе с Украиной и Беларусью

Польские власти намерены в сентябре начать строительство ограждения на границе с Украиной и Беларусью, чтобы остановить миграцию кабанов, которые распространяют вирус африканской чумы свиней. Как передает "Польское радио", об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель.

"На заседании постоянного комитета (Совета министров) будет рассмотрена резолюция о программе строительства ограждения. Прорабатывается закон. Мы предполагаем, что в сентябре должно начаться строительство", - сказал министр.

По его словам, это будет забор из сетки высотой до двух метров, закрепленный на глубине около полуметра. Ограждение построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью. Прежде всего забор будут устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о борьбе с африканской чумой свиней.