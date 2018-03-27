Путин объявил траур 28 марта в связи с пожаром в Кемерово

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России в связи с трагедией в Кемерово.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта, в среду, в связи с гибелью людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Пожар в здании торгового центра в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека. Сегодня президент приехал на место трагедии.