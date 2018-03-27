НОВАТЭК поставил первую партию СПГ в Индию

Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd.(дочернее общество НОВАТЭКа) поставило на рынок Индии первую партию сжиженного природного газа, произведенную на проекте "Ямал СПГ". Об этом во вторник сообщила пресс-служба газовой компании, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый заместитель председателя правления НОВАТЭКа Лев Феодосьев отметил, что расширение географии поставок и рост присутствия на ключевых рынках стран Азии - один из основных приоритетов, заложенных в стратегию развития компании до 2030 г.

"Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления", - сказал он.

Напомним, первая партия ямальского СПГ была поставлена в США. "Ямал СПГ" начал тестировать вторую очередь завода.