Жители Екатеринбурга хотят "бойкотировать" ТЦ

Жители Екатеринбурга в социальных сетях призывают бойкотировать торговые центры. Людей просят не посещать их в субботу, 31 марта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В социальной сети распространяется запись о бойкоте ТЦ города. Этой акцией инициаторы хотят напомнить владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Также они требуют, чтобы все торговые центры провели учебную эвакуацию с представителями СМИ и общественности. "Пусть открыто покажут свою готовность к ЧМ", - пишут организаторы.

"Наш город занимает одно из первых мест по торговым площадям в России! Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ Екатеринбурга", - сказано в сообщении.

Получить комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области об этих призывах и их обоснованности не удалось.

Напомним, во всех городах усиливают меры безопасности в связи с возгоранием в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Погибли, по официальным данным, 64 человека. Сегодня на месте трагедии побывал президент России Владимир Путин.