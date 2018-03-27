Сергей Вершинин назначен заместителем министра иностранных дел России

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы Министерства иностранных дел РФ. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Вершинина Сергея Васильевича заместителем министра иностранных дел РФ", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 27 марта. Ранее Вершинин занимал должность директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

Напомним, ранее в МИД РФ заявляли, что сообщения о возможной отставке министра Сергея Лаврова после президентских выборов являются "фейком".