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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
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от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
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Банк России второй раз проводит проверку "Возрождения"
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Алексей, Дмитрий Ананьевы (2017) | Фото: web-compromat.com

Центробанк в декабре второй раз за 2017 г. начал проверку в банке "Возрождение", ранее принадлежавшем братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Проверка завершится в апреле текущего года, говорится в годовом отчете банка по МСФО.
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Основным фокусом проверки являются кассовые операции банка и операции по снятию наличных средств клиентами со своих счетов, операции с ценными бумагами и операции с "Промсвязьбанком", сообщает "Прайм" со ссылкой на отчет кредитной организации.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили,что экс-собственники банка в конце 2017 г. сняли со счетов "Возрождения" 4,5 млрд руб. наличными. Это произошло после прихода временной администрации в ПСБ ("Возрождение" входит в группу "Промсвязьбанк"). Деньги якобы вывозили в "тележках" из банка.

В отчете "Возрождение" подчеркивает, что на текущий момент руководству неизвестно о каких-либо существенных замечаниях в ходе проверки, которые бы могли оказать влияние на финансовое положение банке или на соблюдение нормативов ЦБ.

Братья Ананьевы владели в "Промсвязьбанке" 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 г. и дальнейшей передачи его в Фонд консолидации банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В "Возрождении" Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого в связи с ситуацией в "Промсвязьбанке". Они также получили предписание выйти из капитала "Возрождения" в течение трех месяцев.

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27.03.2018 13:07 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:07 Екб


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Банк России второй раз проводит проверку "Возрождения"
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