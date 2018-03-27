Банк России второй раз проводит проверку "Возрождения"

Центробанк в декабре второй раз за 2017 г. начал проверку в банке "Возрождение", ранее принадлежавшем братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Проверка завершится в апреле текущего года, говорится в годовом отчете банка по МСФО.

Основным фокусом проверки являются кассовые операции банка и операции по снятию наличных средств клиентами со своих счетов, операции с ценными бумагами и операции с "Промсвязьбанком", сообщает "Прайм" со ссылкой на отчет кредитной организации.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили,что экс-собственники банка в конце 2017 г. сняли со счетов "Возрождения" 4,5 млрд руб. наличными. Это произошло после прихода временной администрации в ПСБ ("Возрождение" входит в группу "Промсвязьбанк"). Деньги якобы вывозили в "тележках" из банка.

В отчете "Возрождение" подчеркивает, что на текущий момент руководству неизвестно о каких-либо существенных замечаниях в ходе проверки, которые бы могли оказать влияние на финансовое положение банке или на соблюдение нормативов ЦБ.

Братья Ананьевы владели в "Промсвязьбанке" 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 г. и дальнейшей передачи его в Фонд консолидации банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В "Возрождении" Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого в связи с ситуацией в "Промсвязьбанке". Они также получили предписание выйти из капитала "Возрождения" в течение трех месяцев.