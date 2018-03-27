СМИ: Родные жертв пожара в "Зимней вишне" собрали данные о 85 пропавших без вести

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", сообщили, что к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.

"Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст - 10-13 лет", - приводит "Интерфакс" слова собеседника.

Данные планируется передать в полицию.

Ранее во вторник член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил "Интерфаксу", что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.

Сегодня в Кемерове проходит митинг, местные жители требуют раскрыть все данные о числе погибших.

Ранее в СКР опровергли появившуюся в социальных сетях информацию, согласно которой при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек.