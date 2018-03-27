Вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у участников митинга

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", - и неожиданно для всех опустился на колени.

Через 10 секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Собравшиеся стали аплодировать.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, сейчас на площади остаются еще несколько сотен человек.

Напомним, ранее Цивилев, которого прочат на пост губернатора Кузбасса вместо Амана Тулеева, обвинил в пиаре потерявшего семью на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".