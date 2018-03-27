Законопроект о "национальном" омбудсмене вновь внесен на рассмотрение думы Югры

Законопроект об уполномоченном по защите прав коренных малочисленных народов Севера вновь внесен на рассмотрение в думу Ханты-Мансийского автономного округа. Вопрос о необходимости единого заступника для коренных жителей Югры рассматривался в регионе еще в 2015 г. Однако проект не получил поддержки губернатора Югры и правительства и не был вынесен на заседание окружной думы. Новая попытка создать в округе должность уполномоченного по правам КМНС, скорее всего, также окажется провальной, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатором законопроекта выступает Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера думы Ханты-Мансийского автономного округа. Принципиальной разницы между проектом 2015 и проектом 2018 г. нет.

В тексте законопроекта говорится, что уполномоченный вместе с окружным правительством участвует разработке мероприятий по обеспечению прав национальных меньшинств, ведет личные приемы и рассматривает жалобы коренных народов. В случае нарушения прав коренных жителей Югры омбудсмен обращается в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ и федеральные органы. Также уполномоченный занимается повышением информированности граждан в области прав и законных интересов КМНС, в том числе через СМИ, совещания, конференции. Кроме того, согласно законопроекту, омбудсмен может направлять обращения о привлечении к дисциплинарной ответственности чиновников, которые нарушают права коренных малочисленных народов.

"Существенных отличий между законопроектами нет. Все зависит от того, поддержит ли его глава региона. Правовых противоречий для принятия законопроекта нет. Указ президента РФ от 2009 г. рекомендует субъектам вводить должность уполномоченного по правам КМНС. Потому новых исправлений нет. Между тем у нас существует острая необходимость в принятии такого закона, потому что много обращений по вопросам прав коренных народов поступает", - сообщил Накануне.RU председатель ассамблеи, депутат Еремей Айпин.

На сегодняшний день Уполномоченные по правам КМНС существуют в трех субъектах РФ: в Красноярском крае, Камчатском крае и Республике Саха. Остальные субъекты делят между собой функции по защите прав коренных народов. По мнению депутата окружной думы Виктора Сысуна, нет смысла создавать дополнительную должность для защиты КМНС, поскольку эта работа входит в компетенции уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой.

"Моя позиция - вопросительная. У нас сегодня есть штатная должность омбудсменов по защите прав человека, детей, предпринимателей. А КМНС разве в эти категории не попадают? На мой взгляд - попадают. Если их не защищают уполномоченные, надо спрашивать с них. Чем коренные народы отличаются от уже существующих категорий? Если мне дадут ответ на этот вопрос, то, возможно, я поменяю свою позицию", - прокомментировал инициативу Виктор Сысун.

В официальном докладе, с которым уполномоченный отчитывается о своей работе в сфере защиты прав населения, есть отдельный раздел, посвященный КМНС. Однако, как считает Еремей Айпин, этого недостаточно.

"Нужна структура, нужен человек который занимался бы системно этой работой. Нужен ежегодный доклад о положении коренных народов автономного округа, чтобы мы могли иметь материал с предложениями уполномоченного, что требуется для защиты их прав по тем или иным вопросам. Аппарат уполномоченного по правам человека небольшой. Он не может охватить широкую сферу по защите прав КМНС. Жители расположены в труднодоступных, опасных территориях. Там проживают КМНС и ведут традиционный образ жизни. Я как депутат объезжаю все основные муниципальные образования и городские округа, а территории, где поселения небольшие, стойбища во всех районах - невозможно обхватить", - сообщил председатель ассамблеи КМНС.

Напомним, если бы проект закона был принят в 2015 г., работа аппарата уполномоченного обошлась бы окружному бюджету в 6,7 млн руб. в год. Из этой суммы 3 млн руб. – годовой фонд оплаты труда уполномоченного, и 1,2 млн руб. – его помощника. Финансового обоснования у проекта этого года нет. Однако, по словам инициаторов проекта ориентировочно, речь идет о 10 млн руб. в год. Кстати именно отсутствие финансово-экономического обоснования, а также ряд других существенных недоработок могут стать основанием для отказа от рассмотрения проекта на заседании окружной думы, которое состоится 29 марта.

"Сегодня состоялось заседание Ассамблеи коренных малочисленных народов думы Ханты-Мансийского автономного округа. Нас ознакомили с заключением правительства на данный законопроект. Проект предложено отклонить по ряду причин: формальных и неформальных. Скорее всего, проект не попадет в повестку ближайшего заседания думы. Во-первых, не было предложено финансово-экономическое обоснование, не было общественных слушаний. Документ не проработан. Очень важно перед тем, как выносить проект на рассмотрение депутатов, провести глубокие экспертные работы, связанные с КМНС. Нужен ли Югре такой институт? Эффективно ли он работает в других субъектах РФ? Есть ли его потребность в том виде, в каком его определяет данный законопроект и существуют ли какие-то альтернативные механизмы защиты прав КМНС? Для того, чтобы перезагрузить всю систему, нужны предпосылки от населения. Чтобы закон в думе был хотя бы рассмотрен, необходимо провести очень большую, серьезную работу. Возможно, стоит создать рабочую группу, которая занялась бы разработкой этого проекта и смогла бы включить в него все принципиальные разногласия всех заинтересованных сторон", - сообщил корреспонденту Накануне.RU вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ депутат думы Югры Александр Новьюхов.

Окончательная судьба проекта решится на завтрашнем заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, а также на заседании совета окружной думы, формирующего повестку предстоящего заседания.