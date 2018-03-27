Исландия объявила о бойкоте ЧМ-2018

Исландские чиновники не будут посещать Россию по случаю чемпионата мира по футболу, а также решили отказаться от всех контактов высокого уровня с представителями России. Об этом говорится в заявлении, которое цитирует исландское издание "Morgunblaðið".

"Все двусторонние встречи с российскими официальными представителями, а также высокопоставленными должностными лицами приостановлены на неопределенный период. В соответствии с этим решением исландское руководство не будет посещать Россию в рамках чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом", - сообщило министерство иностранных дел страны.

Российского посла вызвали в МИД, чтобы сообщить о данном решении. При этом Исландия не будет объявлять российских дипломатов персонами нон грата.

Как ранее сообщало Накануне.RU, США высылают из страны 60 российских дипломатов. На данный момент к ним присоединились еще 23 страны, в основном из Европы.