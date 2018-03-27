Два высокопоставленных югорских силовика курировали продажу контрафактного алкоголя

Главы полиции Нефтеюганска и одного из отделов окружного управления МВД подозреваются в том, что взяли у бизнесмена деньги за покровительство при продаже контрафактного алкоголя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следователи обыскали служебные кабинеты и квартиры задержанных, изъяли важные для дела предметы и документы. Следователи полагают, что полицейские брали взятки в 2016-17 гг. Притом не только деньгами, но и имуществом и услугами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Решается вопрос об аресте силовиков.