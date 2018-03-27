В Брянской области объявлен траур в связи с трагедией в Кемерове

27 марта в Брянской области объявлено днем траура в связи с трагедией в Кемерово. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В день траура на всей территории Брянской области будут приспущены флаги. В регионе отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия, а также теле- и радиотрансляции развлекательных передач в день траура.

Ранее Александр Богомаз направил слова соболезнования главе Кемеровской области Аману Тулееву с соболезнованиями родным и близким погибших в страшном пожаре.

26 марта заседание правительства Брянской области началось с минуты молчания. В центре Брянска на площади Партизан у инсталляции "Брянск" прошла акция "Брянск скорбит о жертвах Кемерово".

Ранее сообщалось, что уже несколько регионов объявили траур по погибшим на пожаре в Кемерово.