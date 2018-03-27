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общество  |  комментариев: 18
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
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27.03.2018 12:36 Мск (14:36 Екб)
происшествия | Центральный ФО
СКР возбудил дело по двум статьям после расстрела мужчины на западе Москвы
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Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины на западе Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, вечером 26 марта вблизи жилых домов по первому Очаковскому переулку неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1955 года рождения. После нападавший скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в городскую клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "покушение на убийство" и "незаконный оборот оружия". Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления. Также проводится розыск стрелка.

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27.03.2018 12:36 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:36 Екб


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СКР возбудил дело по двум статьям после расстрела мужчины на западе Москвы
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