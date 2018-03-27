СКР возбудил дело по двум статьям после расстрела мужчины на западе Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины на западе Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, вечером 26 марта вблизи жилых домов по первому Очаковскому переулку неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1955 года рождения. После нападавший скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в городскую клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "покушение на убийство" и "незаконный оборот оружия". Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления. Также проводится розыск стрелка.