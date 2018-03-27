Пермяки почтят память погибших в Кемерово у мемориала жертвам пожара в "Хромой лошади"

Пермяки сегодня почтут память погибших на пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Акция состоится у мемориала погибшим на пожаре в клубе "Хромая лошадь", передает корреспондент Накануне.RU.

Траурное мероприятие инициировано пермяками. Всех неравнодушных они приглашают в сквер Уральских добровольцев сегодня, в 21 час.

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека. В Кемеровской области траур объявлен с 27 марта, он продлится в течение трех дней.

Напомним, крупный пожар произошел 5 декабря 2009 г. Тогда погибли 156 человек и 80 получили травмы. Потерпевшими признаны более 400 человек. Владельцы заведения разрешили проведение пиротехнического шоу внутри клуба. Загорелась синтетическая обивка потолка, пламя охватило все помещение. Всего по делу осуждены восемь человек, некоторые вышли по амнистии в честь 70-летия Победы. Владелец клуба Анатолий Зак несколько раз безуспешно пытался выйти условно-досрочно.