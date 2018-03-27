В Екатеринбург едет замминистра спорта РФ Павел Новиков

В Свердловской области пройдёт расширенная итоговая коллегия министерства физической культуры и спорта региона. В коллегии примет участие замминистра спорта РФ Павел Новиков, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Главной темой станут итоги работы спортивной отрасли региона в 2017 году и планы на 2018 год. С докладом выступит областной министр спорта Леонид Рапопорт. В рамках коллегии будут объявлены итоги областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципалитетах по итогам 2017 года.