Киев заявил, что российские дипломаты работали на спецслужбы

13 российских дипломатов, которых выдворяют с Украины, якобы являются представителями спецслужб России. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы получили доказательства - все 13 являются представителями российских спецслужб. В ближайшее время состоится их выдворение с территории Украины", - рассказала она.

По словам Бецы, МИД вручит соответствующие ноты временному поверенному РФ на Украине и объявит дипломатов персонами нон грата.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Украина присоединилась к странам Запада и решила выслать из страны 13 российских дипломатов в связи с отравлением российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.