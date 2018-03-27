"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, которого прочат на пост губернатора региона вместо Амана Тулеева, обвинил в пиаре потерявшего семью на пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня". Об этом сообщают телеграм-каналы, публикуя фото со стихийного митинга, проходящего в эти минуты в Кемерово.

"Чиновник, который говорит человеку, только что потерявшему Всю семью, включая трех детей, которые сгорели заживо, что он пиарится на трагедии, наглядная иллюстрация состояния мозгов кемеровских администраторов. Хотя нет, лучше всех Амангельды Тулеев, извиняющийся за пожар перед Владимиром Путиным, а не перед гражданами", - говорится в телеграм-канале "Давыдов.Индекс".

Между тем, сам Аман Тулеев, говоря с президентом о стихийном митинге, назвал участников акции "бузотерами". "Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы", - цитирует Тулеева пресс-служба Кремля.

"На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор", - сказал губернатор.

Тулеев действительно принес извинения президенту, при этом до сих пор не встретившись с родными погибших в пожаре.

"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое, - обратился к президенту Тулеев. - Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории".

"Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться, - попытался оправдаться глава региона. - И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно".

Напомним, ранее в ходе совещания Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

Родственники пропавших и пострадавших при пожаре обвинили местных чиновников в бездействии.

Сегодня в Кемерове проходит митинг, местные жители требуют раскрыть всю информацию о числе погибших. Также звучат призывы об отставке Тулеева. Ранее возмущение у людей вызвал тот факт, что губернатор не приехал на место трагедии.