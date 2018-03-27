В Югре отменили церемонию открытия Чемпионата России по биатлону из-за трагедии в Кемерове

Церемония открытия Чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске отменилась из-за трагедии в Кемерове, где в пожаре в ТЦ погибли 64 человека. Решение приняли организаторы чемпионата, сообщили Накануне.RU в "Юграмегаспорте".

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Церемония бал запланирована на 28 марта. Вместе с тем гонки Чемпионата состоятся согласно расписанию.

"Трагедия в Кемерове потрясла всю страну. При пожаре в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня", который произошел в воскресенье, погибли десятки людей, в том числе дети, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. С сегодняшнего дня, с 27 марта во многих регионах страны объявлен трехдневный траур по погибшим. В эти дни будут приспущены флаги на госучреждениях и отменят все культурно-развлекательные мероприятия. В связи с этим в Югре было принято решение об отмене торжественной церемонии открытия Чемпионата России по биатлону", - говорится в сообщении организаторов

В ХМАО выразили соболезнования родным и близким погибших. Как сообщало Накануне.RU, губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре. В ХМАО из-за трагедии проверят все торговые центры региона.

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека. В Кемеровской области траур объявлен с 27 марта, он продлится в течение трех дней.