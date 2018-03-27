В Прикамье на месяц ограничат движение грузовиков по трассам

В Пермском крае вводятся ограничения на проезд грузовиков по трассам региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Новые правила будут действовать с 9 апреля до 8 мая включительно на дорогах, расположенных в центральной и южной части региона. С 16 апреля до 15 мая – на дорогах северной части края. Это делается для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог от возможных разрушений во время погодных аномалий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

При этом временные трудности не касаются международных перевозок, транспортировки продуктов питания, топлива, почтовых грузов, перевозки для ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий. Кроме того, фуры пропустят при наличии специального разрешения, а также при компенсации вреда, наносимого грузовиком.