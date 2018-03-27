На свердловской станции Билимбай, где произошел сход вагонов, завершены восстановительные работы

На станции Билимбай Свердловской железной дороги, где произошел сход вагонов, завершены восстановительные работы.

Напомним, вечером 26 марта на путях необщего пользования, примыкающих к станции Билимбай, произошел самопроизвольный уход груженых щебнем вагонов. В результате произошло соударение со стоящими на станции порожними грузовыми вагонами (21 вагон), с последующим сходом 10 вагонов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, 27 марта в 9.05 мск восстановительные работы были полностью завершены. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда из Екатеринбурга и Кузино. Работы координировал оперативный штаб под руководством начальника СвЖД.

"Движение поездов с 22.54 мск 26 марта осуществлялось по одному пути в обоих направлениях, а с 01.52 мск 27 марта по двум путям в штатном режиме. В результате происшествия были задержаны пригородные поезда №7240 сообщением Шаля – Екатеринбург-Пассажирский и №7239 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Шаля (пассажиров доставили автобусами) и №7237 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Шаля. Также на 1 час были задержаны пассажирские поезда №71 Екатеринбург – Санкт-Петербург, №69 Чита – Москва, №13 Новокузнецк – Санкт-Петербург и №191 Челябинск – Санкт-Петербург (все введены в график). Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Напомним, обстоятельства произошедшего сейчас выясняют транспортные следователи.