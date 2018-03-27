В Тюмени прошел "послевыборный" концерт: был аншлаг 

Рэпер Тимати и поп-певица Елка 25 марта дали концерт в тюменском Дворце спорта. Как передает корреспондент Накануне.RU, увеселительное мероприятие прошло по плану при полном аншлаге. По оценкам организаторов, спортивная арена вместила порядка 3 тыс. зрителей.

Примечательно, что все зрители являются победителями фотографического флешмоба "Открой свою Тюмень", который проводился 18 марта в день выборов президента России возле городских избирательных участков.

Также стоит отметить, что в рамках концерта среди зрителей разыграли несколько свитеров и термокружек, украшенных тюменской символикой.