В Екатеринбурге за два миллиона отреставрируют особняк Ижболдиных

Департамент государственных закупок Свердловской области ищет подрядчика, который выполнит работы по реставрации объекта культурного наследия – "Дом купцов Ижболдиных", который находится в центре города (пр. Ленина, 22 /ул. Хохрякова, 1).

Как сообщается в официальном документе, размещенном на портале госзакупок, на ремонт старинного особняка власти выделяют более 2 млн руб.

Начало торгов назначено на 9 апреля.

Победителю аукциона предстоит отремонтировать фасады старинного здания, покрасить стены, заменить водосточные трубы и воссоздать декоративные детали. Все работы должны быть завершены к 31 мая, к началу ЧМ-2018 в Екатеринбурге.