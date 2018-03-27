Южноуральца будут судить за хранение патронов и гранат

62-летний житель Карабаша предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых устройств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе обыска в его квартире было изъято 1 тыс. 678 патронов, 9 гранат Ф-1, 5 гранат РГ-42, 17 унифицированных запалов ручных гранат дистанционного действия типа УЗРГМ-2. Экспертиза подтвердила их пригодность для производства выстрелов и взрыва.

В отдельное производство было выделено уголовное дело по факту незаконного сбыта указанных боеприпасов и взрывчатых устройств обвиняемому неустановленным лицом.