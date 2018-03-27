В Зауралье сирот могут лишить выделенных государством квартир, если они в них не живут фактически

В Зауралье предложили лишать детей-сирот квартир, в которых они не живут фактически, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое предложение прозвучало на заседании Курганской областной думы - с инициативой выступили несколько депутатов.

По словам парламентария Владимира Остапенко, прежде чем давать квартиры, сирот нужно научить грамотно производить расчеты за жилье, а также приспособить детдомовцев к самостоятельной жизни в обществе.

"В районах области у нас ситуация такая, что дети-сироты заезжают в квартиры, которые им предоставляет государство, но не проживают в них. Они там трубы срезают в этих квартирах, не платят за коммунальные услуги, много тех, кто не живет в этих квартирах", - отметил Остапенко.

Депутат Евгений Кафеев отметил, что региональный бюджет в условиях его дефицита тратит немалые деньги на эту программу, а по факту получается, что квартиры стоят заброшенными.

Сейчас по закону с сиротами нельзя аннулировать договор социального найма.