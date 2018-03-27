Несколько регионов объявили траур по погибшим на пожаре в Кемерово

В Бурятии объявили траур по погибшим на пожаре в Кемерово. Об этом на своей странице в Fаcebook объявил глава региона Алексей Цыденов.

"Объявляем республиканский траур. На Театральной площади организуем точку Памяти!

Кемерово - скорбим вместе!", - написал Цыденов.

Вторник, 27 марта, объявлен днем траура в Приморском крае, во Владивостоке и республике Ингушетия.

Глава городской администрации Екатеринбурга Евгений Ройзман написал в Facebook, что город также объявляет траур по погибшим в Кемерово. Однако выяснилось, что никаких официальных документов на этот счет нет. В Свердловской области траур не объявлялся.

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека. В Кемеровской области траур объявлен с 27 марта, он продлится в течение трех дней.