Свердловские депутаты предлагают объявить общероссийский траур по погибшим в Кемерово

Свердловские депутаты считают, что траур в связи с пожаром в Кемерово нужно объявлять не на уровне отдельного города или области, а на уровне всей России. Между тем, несмотря на заявления главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, траур в уральской столице официально не объявлен.

Напомним, Ройзман заявил, что в Екатеринбурге 27 марта объявлен траур по погибшим в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. Также его объявили и некоторых российских регионах, однако в Свердловской области он пока не объявлен. Ранее губернатор Евгений Куйвашев направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области в связи с трагедией, унесшей жизни десятков человек.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских считает, что уральцы должны поддержать кемеровчан.

"Мне тяжело прокомментировать, почему не было принято оперативное решение на областном уровне присоединиться к трауру, который был объявлен в некоторых российских регионах. Думаю, на уровне областных властей от лица жителей Свердловской области могли обратиться к жителям Кемеровской области, чтобы поддержать их в трудную минуту. Может, такое обращение было на уровне губернатора, но я не слышал, чтобы это вышло на обсуждение общественности. Но я бы не хотел пытаться использовать те страшные события, которые произошли в Кемерово, чтобы попытаться кого-то обвинить с политической точки зрения. Давайте в эти трудные дни для всей России не искать виновных - почему не присоединились", - сообщил Накануне.RU Андрей Альшевских.

По его словам, пусть это будет на совести тех чиновников, которые приняли это решение.

"Хотел бы выразить свои соболезнования, это страшная и ужасная трагедия. На данный момент у нас в Госдуме идет пленарное заседание, выступают лидеры фракций, и скорее всего, будет принято решение о создании межпарламентской комиссии для разбора этих событий, чтобы установить истинных виновников данной трагедии, а не просто пожарного инспектора. Нужно проанализировать федеральное законодательство, проанализировать, почему это произошло, почему чиновники, которые должны были за этим следить, допустили эту трагедию. Это для всех нас урок - мы должны сплотиться и сделать все, чтобы этого больше не повторялось", - заключил Альшевских.

Как сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, траур надо объявлять на уровне всей России.

"Это трагедия всей страны, которая, к сожалению, может повториться в любом другом городе. Это некие системные ошибки, халатность, и я не знаю, как это объяснить, когда человек закрывает детей в зале и уходит, а они там сгорают. Думаю, что сегодня после того, как президент посетил Кемерово, будет объявлен всероссийский траур. Для меня, может это грубо прозвучит, это какая-то пошлость: один город объявляет, другой, в погоне за каким-то пиаром. Трагедия случилась, и нужен траур по всей стране, либо в той области, где все случилось. А Екатеринбург... Мы же понимаем, для чего это сделано: мэр города в очередной раз пиарится. Хочешь ты выразить соболезнования - встань, объяви минуту молчания. А все остальное - это лукавство", - рассказал Накануне.RU Вячеслав Вегнер.

Между тем, несмотря на заявления Ройзмана, официально пока ничего не подтверждено. В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что никакой информации о том, будет ли в уральской столице объявлен траур в связи с трагедией в Кемерово, пока нет.

"У нас никаких документов нет. Как только они будут, мы все выполним. Безусловно, скорбим вместе со всеми кемеровчанами и россиянами", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека. Сегодня на месте трагедии побывал президент России Владимир Путин.