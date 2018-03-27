"Кто, как не Пермь знает, что такое пожар": Лолита пожертвует гонорар за концерт родным погибших в Кемерово

В Перми 26 марта выступила Лолита. Певица начала концерт с минуты молчания в память о погибших в Кемерово и пообещала отдать гонорар в адрес пострадавших, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уж кто, как не Пермь знает, что такое пожар? Я думала, выстраивать ли мне отдельную программу, делать ее другой, более умеренной? Приняла решение, что программа будет такой, как обычно. Хотела бы попросить всех о минуте молчания. Весь коллектив принял решение, что весь гонорар от этого концерта пойдет кому-нибудь из родственников погибшего, в один карман", - сказала певица.

Напомним, пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших. Ранее в СКР опровергли появившуюся в социальных сетях информацию, согласно которой при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек.