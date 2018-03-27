Глава зауральского МВД попросил депутатов облдумы установить почасовую оплату труда для народных дружинников

Глава управления МВД по Зауралью Олег Ильиных на очередном заседании Курганской областной думы попросил депутатов рассмотреть вопрос, касающийся оплаты труда народных дружинников, которые помогают полицейским, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил главный полицейский региона, в данный момент дружинники получают денежное вознаграждение один раз в год по итогам своей работы за отчетный период.

В 2018 году в региональной казне предусмотрено 293 тыс. рублей на оплату труда дружинников, полицейские же просили выделить 750 тыс. рублей.

Ильиных особо подчеркнул, что такая система оплаты не способствует пополнению рядов народных дружинников в регионе.

Председатель регионального парламента Дмитрий Фролов пообещал обсудить данный вопрос с депутатами, однако подчеркнул, что в данной ситуации нужно будет исходить из возможностей областной казны.