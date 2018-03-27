В Челябинске пройдет минута молчания в память о погибших в Кемерово

В Челябинске пройдет минута молчания в память о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

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"Никаких громких речей, слова лишние. Просто приходите, приводите своих друзей, коллег, семьи. Просто постоим и помолчим", - написали организаторы акции.

Начало траурной акции в 18.00 у памятника Орленку.

Напомним, завтра в Челябинске пройдет траурное шествие "Тишина" в память о погибших в Кемерово.

Как ранее сообщало Накануне.RU, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. 64 человека погибли.