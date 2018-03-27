МЧС: К моменту прибытия пожарных в кемеровском ТЦ уже горели три кинозала и зоопарк

Пожарных в торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерове вызвали слишком поздно. К моменту их прибытия в здании уже горели три кинозала и зоопарк, а весь третий этаж был сильно задымлен, сообщает МЧС России.

"В 12:15, по прибытии на место чрезвычайной ситуации, огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В понедельник в Сети появилась запись с камеры наблюдения, расположенной в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, на которой запечатлен момент начала пожара. Согласно тайм-коду на видео, пожар вспыхнул около 16 часов 25 марта. Огонь очень быстро распространился по детской зоне ТЦ, помещение заволокло густым черным дымом за считанные секунды.