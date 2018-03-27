"Хулиганы нажали кнопку несколько раз": в Екатеринбурге из "Ельцин-центра" эвакуировали людей

В Екатеринбурге 27 марта эвакуировали посетителей "Ельцин-центра". По данным охраны, возгорания не обнаружено.

"Какие-то хулиганы нажали кнопку сигнала тревоги три раза на разных этажах. Посетителей эвакуировали, всё прошло очень быстро, охрана проверила, что нет никакого возгорания, а по камерам проверили, что это хулиганы. Сейчас центр работает в обычном режиме", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ельцин-центра".

Отметим, что сегодня в городе уже эвакуировали БЦ "Арена" и конференц-холл "Саммит".

Напомним, во всех городах усиливают меры безопасности в связи с возгоранием в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Погибли, по официальным данным, 64 человека.