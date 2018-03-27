Заседание суда по делу о "госизмене" Януковича перенесено на 4 апреля

Рассмотрение дела о "госизмене" экс-президента Украины Виктора Януковича перенесено на 4 апреля. Такое решение вынес Оболенский районный суд Киева, передает "Интерфакс".

Заседание назначено на 10 утра 4 апреля, оно перенесено из-за командировки адвокатов, сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее по делу о "госизмене" Януковича свои показания дали первые лица нынешней украинской власти. Нынешний президент Петр Порошенко на суде заявил, что Януковича отстранили, поскольку "он исчез, с ним прервалась связь". Однако экс-премьер Арсений Яценюк во время допроса признался, что в последний раз общался с Януковичем по телефону утром 22 февраля - в тот самый день, когда его отстранили за "самоустранение". Фактически он признал, что Януковича свергли.