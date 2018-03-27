Контрольно-счетная палата Перми: объем финансовых нарушений при исполнении бюджета снизился

Председатель контрольно-счетной палаты Перми (КСП) Мария Батуева на сегодняшнем заседании городской думы отчиталась о деятельности контролирующего органа в 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU

В отчетном году КСП провела 15 контрольных мероприятий, включая внешнюю проверку исполнения бюджета за 2016 г., и восемь экспертно-аналитических мероприятий. По итогам проверок, объем финансовых нарушений и недостатков при исполнении бюджетных планов и использовании муниципального имущества в сравнении с 2016 г., снизился на 109 млн руб. и составил 870 млн руб. В качестве примера неэффективного использования бюджетных средств, председатель КСП привела расходы на строительство газопроводов. Так, в 2008-2012 г. бюджетные средства в сумме более 25 млн руб. были потрачены на разработку проектно-сметной документации по объектам, строительство которых в настоящее время не планируется. Часть объектов построена без проектов планировок и разрешений на строительство.

Депутат Владимир Молоковских поинтересовался о необходимости усиления штрафных санкций за финансовые нарушения.

"Было составлено 13 протоколов административных правонарушений, наказаны должностные лица. Сумма штрафов составила от 5 до 20 тыс.. В частности, за нецелевое использование бюджетных средств должностное лицо департамента социальной политики по решению суда выплатило три штрафа в размере 20 тыс. руб. Нецелевые расходы были возвращены в бюджет", - сообщила глава КСП, отметив, что все санкции регулируются административным кодексом.

В завершение своего выступления Мария Батуева отметила, что в планах на 2018 г. остается укрепление финансовой дисциплины, прозрачность и распределение финансовых ресурсов, анализ эффективности использования муниципальных средств во всех сферах городского хозяйства и разработка рекомендаций направленных на устранение и предупреждение недостатков бюджетной сферы.

Заслушав информацию, депутаты приняли ее к сведению.