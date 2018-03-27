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В СКР рассматривают две основные причины пожара в ТЦ в Кемерове

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общество  |  комментариев: 18
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
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Новости
27.03.2018 10:47 Мск (12:47 Екб)
общество | Центральный ФО
В СКР рассматривают две основные причины пожара в ТЦ в Кемерове
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Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар (2018) | Фото: ТАСС

В СКР рассматривают две основные версии причин пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове - "короткое замыкание" и "применение открытого огня". Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина, передает МИА "Россия сегодня".

"Мы сейчас назначили экспертизу. Вместе советуемся. Там есть две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - сказал глава СКР.

В частности назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы. "Будем проводить в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину трагедии", - пояснил Бастрыкин.

Как сообщало Накануне.RUутром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра "Зимняя вишня", где в воскресенье произошел пожар, а также встретился с инициативной группой граждан, недовольных ходом расследования.

Напомним, пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 мартаПогибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших. Ранее в СКР опровергли появившуюся в социальный сетях информацию, согласно которой при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек.



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27.03.2018 10:47 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:47 Екб


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В СКР рассматривают две основные причины пожара в ТЦ в Кемерове
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