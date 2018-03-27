В СКР рассматривают две основные причины пожара в ТЦ в Кемерове

В СКР рассматривают две основные версии причин пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове - "короткое замыкание" и "применение открытого огня". Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина, передает МИА "Россия сегодня".

"Мы сейчас назначили экспертизу. Вместе советуемся. Там есть две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - сказал глава СКР.

В частности назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы. "Будем проводить в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину трагедии", - пояснил Бастрыкин.

Как сообщало Накануне.RU, утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра "Зимняя вишня", где в воскресенье произошел пожар, а также встретился с инициативной группой граждан, недовольных ходом расследования.

Напомним, пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших. Ранее в СКР опровергли появившуюся в социальный сетях информацию, согласно которой при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек.