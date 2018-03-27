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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
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Снос прошел не штатно? Обрушение телебашни в Екатеринбурге создало "дополнительную проблему"
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снос телебашни, разрушенная телебашня (2018) | Фото: Накануне.RU

После сноса основной части телебашни в Екатеринбурге остался ее фрагмент высотой 30 метров, который своим видом еще как минимум две недели будет пугать прохожих.
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Изначально планировалось, что демонтаж пройдет в два этапа: первый взрыв на отметке +70 метров и второй на +10. Но взрыв был один – тому свидетелями встали все. Однако представители УГМК, вместо того, чтобы дать время специалистам разобраться в происходящим и сделать выводы, зачем-то начали "отыгрывать"версию типа "все прошло по плану". Возможно, сказалась заведомо занятая позиция "держать удар", если что-то пойдет не так, и эйфория после того, как башня упала и обошлось без жертв.

На своей странице в "Фейсбук" заместитель начальника пресс-службы ООО "УГМК-Холдинг" Нина Пелевина через час после сноса объекта сообщила: "Все прошло в штатном режиме. Заряды активированы с интервалом в несколько секунд, поэтому для наблюдателя слились в один".

телебашня, Екатеринбург, снос, взрыв(2018)|Фото: Накануне.RU

Далее в комментариях началась полемика "по поводу".

"Ни фига не в штатном: (ваша) башня должна была сложиться на отметках 70 и 10 метров (см. проектную документацию, раздел 7). Почему тогда остался обрубок высотой 25-30 метров?"

"Не надо врать народу: второй серии взрывов не было!"

На что Пелевина иронично взразумляет читателей своего поста: " Я у мамы инженер))))", оставляя за собой право больше не объяснять, что на самом деле произошло.

За нее это сделал директор АО "Ледовая арена" Данил Крицкий. По его словам, нештатных ситуации при демонтаже башни не возникло.

"Мы планируем к 15 мая завершить основной комплекс работ по демонтажу. Все отходы будут в соответствии с законодательством лицензированы, им будет присвоен соответствующий класс, они будут вывезены на специализированные полигоны. Это также будет сделано до 15 мая", - цитирует слова Крицкого, произнесенные на месте сноса, ТАСС.

снос телебашни, разрушенная телебашня(2018)|Фото: Накануне.RU

Высказался и генеральный директор АО "Работы взрывные специальные" (подрядной организации, проводившей демонтаж) Юрий Овчаров:

"Все прошло в штатном режиме, предусмотренном проектом. Если говорить о том, что волновало общественность, то сейсмика полностью отсутствует. По оставшемуся основанию башни - 25-30 метров высотой - в штатном режиме будут проведены демонтажные работы в сроки, установленные заказчиком. Второго обрушения не будет".

По словам специалистов АО "РВС", новых взрывов не потребуется, в дальнейшем разбирать остатки башни будут с помощью 29-метровой выносной стрелы, оснащенной гидроножницами и крашером (устройство для разрушения стен), в течение двух недель.

По просьбе РИА Новости снос телебашни в Екатеринбурге прокомментировал заслуженный спасатель России, эксперт-взрывник Александр Гофштейн. По его словам, перед АО "РВС" стояла задач обрушить конструкцию, не сохранив от нее ничего.

"Хорошо, что башня упала, и не было никаких негативных последствий, никто не пострадал", – считает эксперт, но при этом отмечает, что вряд ли проблема решена окончательно.

снос телебашни, разрушенная телебашня(2018)|Фото: Накануне.RU

"После завала телебашни создалась техническая проблема: тридцатиметровый монолитный полуразрушенный элемент с торчащими на арматуре осколками бетона вручную разобрать невозможно, его можно механически разобрать, но там есть стилобат в форме кольца, который будет мешать подъездам специальной техники, отсюда вопрос, есть ли в Екатеринбурге такая техника, – подчеркнул спасатель. – Вручную это исключено. Повторный подрыв — тоже исключено. Никто не возьмет на себя смелость направить людей под торчащие куски бетона, и оптимизм по поводу двух недель, за которые собираются этот "зуб" разрушить, мне не совсем понятен".

В то же время Почетный гражданин Свердловской области, заслуженный геолог РФ, почетный разведчик недр СССР и РФ Вячеслав Сурганов считает, что усложнять происходящее ни к чему.

"Есть специалисты из магнитогорской компании [АО "РВС"], опыт у них хороший, думаю, проблем при дальнейшем демонтаже у них не возникнет, - заявил Накануне.RU Сурганов. - Разобрать оставшуюся часть высотой с 10-этажный дом – не проблема, современная техника позволяет работать с земли, так что второго подрыва делать не придется".

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27.03.2018 10:24 Мск | Андрей Яловец
12:24 Екб


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