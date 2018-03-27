Районы Зауралья получат субсидии на развитие сельских территорий

Правительство Курганской области распределило субсидии из областного местным бюджетам на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы на период до 2020 года".

Общая сумма субсидии - 71,5 млн рублей, из них 66,5 млн пойдут на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Данное мероприятие реализуется в 24 сельских муниципальных образованиях, 5,3 млн рублей выделяется на осуществление грантовой поддержки местных инициатив - реализация этого направления осуществляется в 9 муниципалитетах.