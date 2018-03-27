41 ребенок погиб при пожаре в ТЦ в Кемерово

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погиб 41 ребенок, следует из данных списков погибших, вывешенных в штабе, созданном родственниками жертв трагедии.

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших, среди которых 41 несовершеннолетний, передает "Интерфакс".

Между тем, члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Ранее утром местные власти предложили митингующим выбрать инициативную группу из 10 делегатов для посещения морга.

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.

"Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?", - сказал активист.

По последним данным, митингующие договорились сформировать новую группу, которая проверит списки пропавших без вести и выяснит, как на самом деле обстоит ситуация.

Напомним, пожар в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших.

Ранее в СКР опровергли появившуюся в социальных сетях информацию, согласно которой при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек.