В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр "Арена"

В социальных сетях появилась информация, что в Екатеринбурге эвакуировали БЦ "Арена", а уже после конференц-холл "Саммит", передаёт корреспондент Накануне.RU.

ГУ МЧС по Свердловской области комментарий получить не удалось, но, скорее всего, речь идёт об учебной тревоге.

В ТЦ "Краснолесья", как пишут очевидцы, толпа МЧС. Была проверка пожарной сигнализации: "а ещё утром аварийные выходы парковки были закрыты. Все делается, перед приездом служб",- пишут читатели

Напомним, во всех городах усиливают меры безопасности в связи с возгоранием в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Погибли, по официальным данным, 64 человека.